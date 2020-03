En Congreso queda si procede contra municipios que desdeñaron al ORFIS

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, señaló que el Congreso del Estado debe definir cómo se procederá en el caso de los 36 ayuntamientos que no atendieron el requerimiento de aportar información sobre la situación de sus tiraderos a cielo abierto o rellenos sanitarios.



Añadió que lo mismo aplica con el caso de las torres de Vigilancia de Córdoba, luego de que se acusó posible corrupción en la adquisición de las estructuras por parte del Ayuntamiento debido a que no soportaron al ataque de grupos armados.



La auditora expuso que el ORFIS cumplió con la encomienda del Congreso y con pedir la información a los municipios para elaborar un informe, mismo que fue remitido al Poder Legislativo para su análisis.



“Se pidió a los 212 (la información), sin embargo, no todos contestaron y corresponderá al Congreso determinar las acciones, no a nosotros”, subrayó.



Dijo que esto también aplica en el caso de las torres de Vigilancia de Córdoba, ante señalamientos de que habría irregularidades en la adquisición de las plataformas tras el atentado en el que 2 elementos municipales fueron asesinados porque no resistieron un ataque armado.



“Igual en el otro caso (de Córdoba), tiene que hacer alguna instrucción para que nosotros podamos proceder”, indicó la auditora general.



Cabe señalar que el Congreso del Estado requirió la información para conocer la situación real del Estado sobre la disposición de los residuos sólidos, detectando que en 6 municipios señalaron que no cuentan con tiraderos, de ahí que la reciclan y queman.



Además, 101 municipios cuentan con tiradero a cielo abierto y 13 municipios depositan sus desechos sólidos en tiraderos a cielo abierto de otros municipios.



De las 212 demarcaciones en la entidad, solamente 15 municipios cuentan con relleno sanitarios. Además, 41 municipios depositan sus desechos sólidos en rellenos sanitarios de otros municipios, aparte de los 36 los ayuntamientos que no atendieron el requerimiento de información del ORFIS.



Además, se confirmó que este martes la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente iniciará el Programa Estatal de Auditoría Ambiental para Empresas y Municipios 2020, con el que se revisará el funcionamiento de los basureros.