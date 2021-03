En congresos no debe haber mayoría sino equidad de género: Iglesia Evangélica

En los congresos, tanto local como federal debe haber un equilibrio, no puede haber mayoría a fin de que se tenga equidad verdadera, afirmó el pastor Alfredo Luna Murillo, presidente del Consejo Representativo de Iglesias Evangélicas del estado de Veracruz.



Destacó que el ciudadano debe estar representado de acuerdo a lo que vive en la sociedad y tener mayoría no es sano para nadie.



Luna Murillo expuso que, en elecciones, la iglesia evangélica apoyará el equilibrio y los ayuntamientos irán de la mano de aquellos que sean honestos y trasparentes.



Enfatizó que serán muy cuidadosos para elegir a sus representantes, y consideró que quienes obtendrán el triunfo serán aquellos que presenten buenas propuestas.



Asimismo, opinó que aquellos que se están adelantando no es una garantía de que obtengan un triunfo, al contrario, pueden cansar a la gente.



En este sentido exhortó a la ciudadanía a ser pacientes y analizar su voto con tiempo.