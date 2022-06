En Córdoba, 7 parejas gay ya pidieron casarse ante el Registro Civil

Un total de siete parejas del mismo sexo que están interesados en legalizar su unión se han anotado en la oficina del Registro Civil en Córdoba.La primera se agendó para el 21 de julio, informó el oficial Norman Jiménez Ramírez, quien aseguró que habrá trato igualitario y respetando en todo momento sus derechos.Luego de que el Congreso del Estado reformara el Código Civil para reconocer el matrimonio igualitario a las personas del mismo sexo en la entidad, el Registro Civil ya inició a brindar información a los interesados sobre los requisitos que les permitan formalizar su unión, aunque solo una pareja llevó su expediente.“Ya tenemos la instrucción de parte de la Dirección General de recibir a las parejas y agendarlas de forma inmediata, hoy se nos acercó una pareja y cumplió con todos los requisitos por lo que quedó agendada la ceremonia para el próximo mes”, dijo Norman Jiménez.Con esta reforma, dijo, las parejas ya no tendrán que presentar ningún tipo de amparo como venía sucediendo antes, solamente deberán acudir a la oficina del Registro Civil presentando las identificaciones oficiales de los contrayentes y testigos, las CURP, fotografías en blanco y negro de los interesados, comprobante de domicilio, exámenes prenupciales, así como llenar su registro, además de pagar ante la Tesorería Municipal el acta de matrimonio.Jiménez Ramírez resaltó que con esta acción se garantiza un gobierno incluyente.“Este Gobierno es incluyente, no tiene distingos y no se vulnera ningún derecho, al contrario, garantizamos un trato igualitario para quienes busquen legalizar su unión ante la ley y así poder contar con una total certeza jurídica", dijo.Asimismo, el Oficial del Registro Civil agregó que el acta de matrimonio ha sido adecuada para dar efecto al matrimonio igualitario, ya que con este documento además de brindar certeza jurídica a las parejas, se les permite igualdad en temas como: salud, beneficiarios y todo lo que respecta al tema legal.Los interesados podrán acudir directamente a las oficinas del Registro Civil a solicitar información de lunes a viernes en un horario de 09:30 a 16:00 horas o enviando un mensaje vía WhatsApp al 271 108 3694.El también coordinador regional del Registro Civil en zona centro dijo que también en otros municipios han empezado a registrar solicitudes, es decir ya son trámites normales sin necesidad de recurrir a un amparo.