En Córdoba, mujeres exigen que Gobierno respete sus Derechos laborales

Miembros del Consejo Nacional de la Organización de Mujeres Trabajadoras de México, realizaron una manifestación pacífica en el parque 21 de Mayo a fin de exigir a los gobiernos se respeten sus derechos laborales.



Aclarando que no es un día de fiesta, ni de celebrar, sino de conmemorar la lucha de mujeres que han buscado la igualdad de género, Ermisenda González, miembro del organismo explicó que lamentablemente se siguen violentando los derechos de las trabajadoras, es decir, no es fácil encontrar un empleo.



"De entrada les piden una prueba de no gravidez, su salario es más bajo que el de un varón, si está embarazada es despedida, no tienen derecho a una guardería y ahora con la pandemia es peor porque fueron desmanteladas y ellas deben seguir trabajando dejando a sus hijos solos".



Expuso que la clase trabajadora femenil es más vulnerable, no hay igualdad, pues además de los salarios, al salir de trabajar en su casa llegan a servir a la familia, "es un dilema la igualdad".



Destacó la entrevistada que a más de un siglo que empezó la lucha por la igualdad de género y aún falta mucho por hacer, no hay avances y entre más pasan las generaciones se hace más visible la violencia.



En el caso de la mujer trabajadora consideró que es la que está más expuesta a los peligros, desde el acoso en calles y laboral, hasta el de caminar por las calles a altas horas de la noche después de salir de su centro de trabajo.



Mencionó que los índices de violencia a la mujer son muy altos, y el gobierno no tiene estrategias para frenar el problema.



Enfatizó que el sector femenino fue además el más perjudicado por la pandemia al ser las primeras despedidas, sin prestaciones, sin garantías de ser recontratadas, lo cual muestra un desinterés en brindarles ayuda.



Por ello, como muestra de protesta entregaron folletos informativos a las mujeres a fin de que se unan para lograr igualdad en todos los ámbitos.