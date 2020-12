En Córdoba, personas con discapacidad estarán exentos de pagar parquímetros

A partir del próximo sábado en Córdoba quedará exento del pago de parquímetros a aquellos vehículos particulares que cuenten con placa, matrícula o tarjetón que lo distinga como utilitario para personas con discapacidad, así como para aquellas personas que cuenten con identificación que lo acredite como persona con discapacidad o bien, sea notoriamente evidente la necesidad de ocupación del cajón con motivo de la discapacidad.



Mediante una reforma al Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Estacionamiento en la vía Publica Regulado por Parquímetros, quedó especificado que para el resto de los usuarios no existen permisos, autorizaciones, dispensas, tarjetones, cupones ni cualquier modalidad que indique, suponga o presuma derechos para eludir el pago correspondiente, así como las multas que resulten.



El Cabildo cordobés estableció que para el uso de cajones marcados en azul el vehículo deberá contar con placa de discapacitado emitida por alguna autoridad competente o dejar a la vista del Inspector e inmovilizador el tarjetón de identificación que para el efecto otorgue la Dirección de Tránsito Municipal previo Visto Bueno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.



En el caso de discapacitados temporales, adultos mayores y embarazadas, de ser evidente, bastará con el reconocimiento visual, en caso contrario se requerirá revisión documental por parte del personal de parquímetros.



Así también, cuando un vehículo o moto ocupe el cajón exclusivo sin tener derecho a ello, aun cuando haya realizado el pago por el uso de estacionamiento en la zona de parquímetros, se procederá de inmediato a la inmovilización del vehículo o moto, haciéndose acreedor a una multa y, en caso de requerirse, el arrastre correspondiente.



Las multas de 260.64 a 521.28 pesos (de 3 a 6 Unidades de Medida y Actualización, UMA) y la colocación del inmovilizador se seguirán aplicando a quien no haga el pago de la tarifa correspondiente en el parquímetro por la prestación del servicio, por el tiempo, horario y espacio que ocupe el vehículo estacionado en la vía pública o que, habiéndolo hecho:



No pague oportunamente la renovación del tiempo de estacionamiento; no haya dejado el comprobante de pago en el tablero o parabrisas del auto permitiendo la legibilidad de sus datos; o no hubiera registrado de forma correcta y completa la nomenclatura de la placa o permiso provisional para circular del vehículo al efectuar el pago por cualquier medio electrónico.