En Córdoba, usuarios de taxis no respetan el uso obligatorio del cubrebocas

Aun cuando Córdoba se encuentra en semáforo epidemiológico naranja, usuarios de taxis no respetan el uso obligatorio del cubrebocas, tampoco pueden ir en el asiento del copiloto dio a conocer Jesús Rivera García, presidente de la Coalición de Taxistas de Córdoba.



Mencionó que eso ha generado conflictos entre pasajero y conductor.



"Cuando no los quieres subir o dar el servicio porque les dices que use el cubrebocas se bajan y azotan la puerta".



Reiteró que el usuario se muestra renuente, pero en contra parte el conductor también no lo usa y eso lo puede reportar el usuario ante la delegación de Transporte Público.



Por otra parte, refirió que al menos el 80 por ciento del padrón de taxis ya está laborando, debido a la pandemia había temor de contagio, pero poco a poco se han ido re incorporando a las labores.



En Córdoba circulan aproximadamente unos 3 mil taxis mismos que habían disminuido su trabajo debido a la contingencia, pero ahora poco a poco se van regresando a la vida cotidiana.



El líder reconoció que fallecieron algunos conductores de taxi por coronavirus, realmente fueron pocos la mayoría fue por que padecían alguna enfermedad crónica degenerativa y al contagiarse no resistieron, por lo que pide seguir usando cubrebocas.