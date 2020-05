En Córdoba, venden presuntas pruebas rápidas de COVID-19; advierten riesgo

Por Internet y hasta por WhatsApp, presuntas pruebas rápidas de COVID-19 son comercializadas en Córdoba sin ninguna restricción, sin el aval de ninguna autoridad de salud.



El costo de esta pruebas es de 500 pesos, cuando en un laboratorio autorizado por el Gobierno van de los 3 mil 500 hasta los 10 mil pesos.



En entrevista con un médico especialista en enfermedades respiratorias, dijo que las pruebas que se ofertan no son efectivas y por eso no son usadas por el sector salud, por lo que recomendó a la ciudadanía a no dejarse engañar por gente que está aprovechando esta pandemia.



"Estos productos son fraudulentos, no han sido evaluados en cuanto a su seguridad y eficacia y pueden ser peligrosos para usted y su familia", explicó.



La caja que venden en esta ciudad trae 25 pruebas rápidas y cada una es vendida en 500 pesos, sin embargo, no son confiables.