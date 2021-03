En Córdoba víctimas de violencia doméstica optan por no denunciar, exponen

Pocas mujeres que sufren algún tipo de violencia proceden legalmente ante las instancias correspondientes, señaló Silvia María de los Ángeles Sánchez Rodríguez, directora del Instituto Municipal de las Mujeres.



En este sentido dijo que es preocupante el índice de violencia que padecen las mujeres en la zona centro.



Sólo en enero, el instituto registró alrededor de 40 mujeres que solicitaron algún tipo de atención, mientras que en febrero se rebasó la cantidad de mujeres atendidas, es decir, al corte del primer bimestre, se han brindado alrededor de 80 atenciones.



De las solicitudes de apoyo, lo más común en la zona centro es la violencia física y la consecuencia es la falta de autoestima.



Por ello, refirió que del total de féminas que acudieron a la dependencia, el 70 por ciento desistió de llegar a instancias legales, lamentablemente el no hacerlo genera que la mujer no salga de ese círculo de violencia.



Agregó que el grueso más común de mujeres atendidas va desde los 16 años hasta los 50 años, que son los más reincidentes, la mayoría continúa en ese "círculo vicioso" a causa de una dependencia emocional y económica, principalmente.



Las zonas consideradas como foco rojo son: Colonia Antorchista y en menor proporción la zona rural, pese a ello no bajan la guardia y siguen trabajando para erradicar el problema.