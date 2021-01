En Costa de Oro, robaron las llantas de 4 autos dentro de complejo habitacional

En el fraccionamiento Costa de Oro de Boca del Río, dentro del estacionamiento de un complejo de edificios ubicado en la avenida Marlín, fueron robadas las llantas de cuatro vehículos.



Uno de los habitantes del lugar es el exportero de Los Tiburones Rojos, Melitón Hernández, quien narró la situación aunque no resultó afectado. No obstante, criticó que a pesar de que pagan 2 mil pesos de mantenimiento, no hay vigilancia y no es la primera vez que hay robos.



“Preocupa porque no hay seguridad, no hay cámaras, o un contrato con alguna empresa de seguridad que alerte porque ahorita la seguridad está difícil y al final estamos pagando un mantenimiento. Somos 18, son 2 edificios", dijo.



La mañana de este martes, uno de los dueños bajó al estacionamiento y observó al menos tres ladrones, dando aviso a la Policía, aunque lograron huir.



“Una persona bajó y estaban los delincuentes, se tuvo que hablar a la Policía. Fueron cuatro vehículos, un señor tuvo que gastar 30 mil pesos en una mañana. Así como está la situación en México con la pandemia y eso, ¿qué necesidad?”, dijo el ahora portero del Atlético Veracruz.



Los habitantes lamentan que no mejore la seguridad a pesar de hechos pasados.



"No se aprendió la lección, ahora roban del otro lado", concluyó Hernández.