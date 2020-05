En cuarentena 2 policías de Orizaba por convivir con sospechosos a COVID-19

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Orizaba, Eric Morales, indicó que fueron enviados dos elementos policiacos jóvenes a su casa como medida de prevención, pues dieron a conocer que estuvieron en contacto con personas sospechosas de COVID-19.



"Solamente tenemos dos elementos que están aislados, sin síntomas, pero únicamente de manera preventiva por algún contacto que tuvieron con persona que resultó sospechosa".



Indicó que ya llevan más de una semana y media y no ha presentado hasta este momento ningún síntoma.



"Están monitoreados, están bien, no tienen ningún cuadro que nos alerte, solamente es de manera preventiva. Le digo que el contacto que tuvieron con personas sospechosas fue durante su jornada laboral, son dos elementos policiacos jóvenes y eso ayuda mucho por su edad".



Insistió en que no han presentado ningún síntoma y conocieron de esta situación derivado de los cuestionamientos que se hacen al inicio del turno. "Refirieron el haber tenido contacto con personas que pudieran haber sido sospechosas y para evitar alguna situación están en casa".



De igual forma dijo que todos los días tienen una plática con personal de Protección Civil y Policía Municipal, antes de iniciar el turno, para dar las recomendaciones y tener criterios para poder actuar ante diversas circunstancias.



"Hemos tenido reunión con el personal que está trabajando específicamente en el tema sanitario para unificación de criterios y que todos estemos en la misma sintonía".