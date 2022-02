En Cuichapa, bloquean acceso a al Ingenio “San Nicolás” por adeudos

Cañeros del Ingenio “San Nicolás”, en Cuichapa, bloquearon la entrada de camiones como medida de presión para que los empresarios cumplan pagos atrasados como son anticipos de cosecha a frentes de grupo y equipo sanitizante por la Cuarta Ola de pandemia COVID-19.Las organizaciones de Unión Local de Cañeros A.C. y CNPR demandaron la intervención de autoridades del Gobierno federal que tengan la capacidad de darles solución. Afirmaron que ya llegó la variante Ómicron y los ejecutivos del ingenio los ignoran.Señalaron que incluso, esta factoría norteamericana ha violado la ley cañera al formar su propio Comité de Producción, “pasándose por el arco del triunfo” sus derechos como productores de caña, a pesar de firmar un acuerdo bajo acta de Comité, desde diciembre del año pasado.Informaron que en este momento hay en campo alrededor de 4 mil toneladas de caña, por lo que van a dialogar con los jefes de grupo para ver de que forma van a resolver este problema y que podrían derivarla a otros ingenios.Mientras tanto, sentenciaron que no van a dejar entrar una vara dulce a la factoría, hasta en tanto no les cumplan con los pagos pendientes y la entrega de sanitizantes; que por no cumplir con los protocolos, muchos obreros se han enfermado y fallecido; e incluso el año pasado falleció un gerente fábrica, de los cuatro que han cambiando en los últimos años.Lamentaron que la empresa Cristal, venga a violar los derechos y leyes mexicanas y que no haya un Gobierno que los ponga en cintura.Anunciaron que no se moverán del portón, hasta en tanto no haya acuerdos favorables para la base cañera de este ingenio San Nicolás.