En cumbre de CELAC, AMLO llama a firmar acuerdo comercial y poner fin a bloqueos

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la firma de un acuerdo comercial de la región latinoamericana con Estados Unidos y Canadá, similar a la Comunidad Económica que dio origen a la Unión Europea, para reactivar la economía de la zona, y a dos días de llamar a poner fin al bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, afirmó que es tiempo de sustituir la política de bloqueos y malos tratos.



Al inaugurar la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericano y Caribeños (CELAC) que se realiza en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal propuso que ningún gobierno someta a otro bajo ningún motivo o pretexto, y que ante controversias, la última palabra la tengan las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Y como tercera propuesta, el Mandatario federal llamó a invertir en el bienestar de los pueblos del continente bajo el criterio de que “progreso sin justicia, es retroceso”.



“En el terreno político podemos comprometernos a respetar las decisiones internas de los pueblos y que ningún gobierno tenga la facultad de someter a otro país bajo ningún motivo, causa o pretexto, o mediante la utilización del dinero, la propaganda, las funciones económicas, diplomáticas o el uso de la fuerza. Que las controversias sobre democracia y derechos humanos se diriman a petición de las partes, en instancias verdaderamente neutrales, creadas por los países de América y que la última palabra la tengan las agencias especializadas de la ONU.



El presidente López Obrador destacó la importancia de "construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la actual Unión Europea"



Señaló que este ideal sería posible si se acuerda sobre tres cuestiones básicas: la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, la cooperación para el desarrollo y la ayuda mutua para combatir la desigualdad y la discriminación.



“Pienso pues que es el momento de terminar con el letargo y plantear una nueva y vigorosa relación entre los pueblos de América. Es tiempo de sustituir la política de bloqueos y malos tratos por la opción de caminar juntos y asociarnos por el bien de América sin vulnerar nuestra soberanía”, afirmó.



En el salón Tesorería, el presidente López Obrador manifestó: “En cuanto a lo económico y comercial propongo que junto con Estados Unidos y Canadá construyamos un acuerdo y firmemos un tratado para fortalecer el mercado interno en nuestro continente (…) La propuesta sencilla: se trata de reactivar pronto la economía en nuestro continente para producir en América lo que consumimos.



“Solo se requiere hacer una planeación conjunta con la participación de organismos como la Comisión económica de América Latina (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros y pedir a estas instituciones la elaboración de un plan con el objetivo superior de promover la comunidad económica, financiera y comercial de los países de América”, agregó.



Acompañado por poco más de una docena de presidentes de la región como Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, el Mandatario federal manifestó que esta integración productiva “con dimensión social” debe contar con el componente de inversión para el bienestar de todos los pueblos de América, bajo el criterio de que el progreso sin justicia es retroceso, se trata de ir hacia la modernidad, pero forjada desde abajo y para todos.



Recordó que en 1961, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy promovió la “Alianza para el Progreso”, la cual ha sido “lo único importante que se ha hecho en materia de cooperación para el desarrollo en nuestro continente en más de medio siglo”.



“¿Acaso no tendría el presidente Biden del Congreso de Estados Unidos para destinar recursos en beneficio de nuestros pueblos de América, y de ruso reducir la desigualdad y la violencia en la región causas principales de desasosiego y de flujos migratorios? Imaginemos por ejemplo el gesto de buena voluntad que significaría otorgar vacunas a la mayoría de los vacunas de los países de América Latina y el Caribe que no podido proteger a sus pueblos frente al COVID por falta de recursos económicos”.



El presidente López Obrador aseguró que el presidente de la Unión Americana, Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau “estarán atentos a las propuestas de consenso que lo queremos establecer en este foro para actuar en bien de nuestros respetables pueblos”.



Jefes de Estado y representantes de gobiernos comenzaron a llegar esta mañana a Palacio Nacional, para participar en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).



Entre los mandatarios que han llegado al recinto histórico, el cual está fuertemente resguardado por elementos militares, se encuentra el presidente Miguel Díaz-Canel.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó la noche de este viernes a México para participar en la cumbre de la CELAC, en un inusual viaje al extranjero y el primero de carácter oficial desde que la justicia estadounidense lo acusó de narcotráfico.