En debate por Diputación local de Coatepec, recriminaron a la 4T fallas con salud

Algunos candidatos a la diputación local del Distrito 12 Coatepec, arremetieron en contra del Gobierno del Estado ante el desabasto de medicamentos que hay, el abandono de hospitales, la eliminación de programas como el seguro de gastos catastróficos y el seguro popular, en el debate del OPLE.



Asimismo, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Ronaldo Zárate Díaz fue confrontado y criticado de manera constante por sus contrincantes, pues consideraron que algunas de sus propuestas expuestas son incongruentes, como el “exagerado” gasto en su campaña toda vez que Morena presume de austeridad.



Durante su exposición, Zárate Díaz, recriminó que algunos hospitales se quedaron en obra negra cuando gobernaba el PRI, y propuso mantener el plan de austeridad de Morena, con la disminución del 50 por ciento de las prerrogativas otorgadas a los partidos políticos para comprar medicamentos y mejorar la infraestructura de salud.



Sin embargo, el candidato de Va por México, Everardo Soto Matla, le reviró que esas clínicas debieron ser retomadas por el actual gobierno morenista y no dejarlas también en el abandono, además de reprochar que quitó ambulancias a los municipios, lo que provocó muertes de ciudadanos que requerían el servicio.



A su vez, la candidata de Fuerza por México, Lorena Barradas Moctezuma, también confrontó al abanderado de Juntos Haremos Historia, pues le dijo que era incongruente su propuesta de reducción de las prerrogativas, toda vez que el distrito 12 está inundado de su promoción, lo cual debió implicar un dispendio económico exagerado e innecesario.



Barradas Moctezuma, también comentó que es momento de cuestionar al Gobierno del Estado el motivo por el cual no ha ejercido de manera pronta los convenios con el Instituto de Salud para el bienestar para atender a las familias, además de que dijo que es urgente llamar a cuentas a las áreas de planeación del gobierno que indicaron en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 el fin de las enfermedades trasmisibles y la existencia de enfermedades crónicas cuando la realidad es que en el 2020 aparece el COVID.



Everardo Soto Matla de Va por México también fue increpado por Mayra Murrieta de Todos por Veracruz, quien le cuestionó por qué las clínicas de Cosautlán están en condiciones no óptimas y con servicios deficientes, toda vez que su esposa es la actual alcaldesa de ese municipio.



Pero el reproche no quedó ahí, porque Zárate Díaz aprovechó para recordarle que el alcalde de Coatepec, Enrique Fernández lo ha favorecido al otorgarle varios contratos para obra pública.



Por su parte, Benjamín Sánchez Flores de Movimiento Ciudadano, expuso que hay desabasto de medicamentos y será necesario vigilar que los recursos se apliquen de manera correcta.



Finalmente, Diana Marina Castillo Visicontti de Unidad Ciudadana, precisó que gestionará para la construcción de unidades de salud, obstetricia y pediatría.