En debate por Teocelo, criticaron a foráneos en cargos municipales

Algunos de los candidatos a la Presidencia Municipal de Teocelo reprocharon a las administraciones anteriores por privilegiar a personas que no son oriundas del municipio, dándoles cargos en el Ayuntamiento, además de haber hecho poco o nada durante sus periodos.



Con la presencia de los 10 abanderados, se realizó el debate realizado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE), en el cual se tocaron temas como política, gobierno y cultura democrática, en los que la mayoría de los candidatos coincidieron en que se debe dar prioridad a la población de Teocelo para formar parte del Gobierno Municipal.



La candidata de Fuerza por México, Cristina Martínez Moreno, dijo que es necesario recuperar la confianza de los ciudadanos, pues los gobiernos pasados han hecho poco o nada, por lo que Teocelo está igual o peor que antes, ya que hay caminos en mal estado y graves problemas de agua.



Por su parte, la abanderada de MORENA, Grisel Polanco Morales, aseguró que no se ha dado oportunidad a los teocelanos para coadyuvar con las autoridades, pese a que hay gente capaz y comprometida; mientras que Isaac Alberto Anell Reyes del Partido del Trabajo mencionó que no sólo se deben privilegiar intereses personales.



En su caso, Óscar Hernández de la Cruz del PRI aprovechó el debate para presumir acciones que dijo realizar durante el periodo que fungió como alcalde; en tanto, Mara Chama Villa del Partido Verde Ecologista se dijo cercana a la gente y se comprometió a un Cabildo abierto.



Rogelio Cabrera Salazar de Todos por Veracruz dijo estar comprometido para atender cabecera y comunidades, sin embargo, explicó que para ello debe haber confianza, honorabilidad y capacidad; Jesús Trujillo Gómez de Unidad Ciudadana prometió que su Ayuntamiento será cien por ciento de Teocelo.



La candidata Erika González Domínguez del PRD aseguró que se debe mantener una política de valores y gobernar con convicción y humildad, en tanto Aarón Flores Saavedra del PAN consideró que el gobierno debe resolver y garantizar y finalmente, Ana Guadalupe Hernández Martínez de Movimiento Ciudadano se comprometió a caminar una vez por semana en las congregaciones y así saber sus demandas.