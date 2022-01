En día de amor y amistad, Medellín celebrará bodas colectivas de forma gratuita

Con motivo de los festejos del día del amor y la amistad, el municipio de Medellín anunció que se realizarán Bodas Colectivas el próximo 14 de febrero de manera gratuita.El presidente municipal, Marcos Isleño Andrade, manifestó que este beneficio es para todas aquellas personas que tengan a bien unir sus vidas en matrimonio, tengan o no hijos.Agregó que el bienestar jurídico de los medellinenses es una de las principales metas de su administración.“Somos un gobierno sensible que escucha de forma directa a los ciudadanos. Y por ello, en una de las muchas acciones que realizaremos en beneficio de los ciudadanos, nos daremos a la tarea de brindarles certeza legal y jurídica a las parejas que así lo deseen”, dijo.La festividad será realizada en coordinación con el DIF Municipal y el Registro Civil; no se tiene considerado un límite de parejas y todos los trámites para obtener el acta de matrimonio serán totalmente gratuitos.Como requisito se debe pedir una solicitud en las oficinas correspondientes, llevar copias certificadas de las actas de nacimiento de los contrayentes; la identificación oficial y el CURP; así como comprobante de domicilio y, por último, análisis clínicos prenupciales expedidos por el sector salud estatal, o en su defecto un escrito libre, firmado por ambos contrayentes, donde manifiesten su voluntad de no realizarse dichos análisis.