En día de conmemoración, piden visibilizar a pacientes con enfermedades “raras”

Este 28 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Enfermedades Raras y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca del 8 por ciento de la población mundial las padece; es decir, aproximadamente 350 millones de personas.Una enfermedad se considera "rara" si menos de 5 personas por cada 10 mil habitantes la padecen; Samantha Aguirre Vázquez padece 3 de estas enfermedades.“Yo tengo 3 enfermedades raras, la primera es el Síndrome de Vogt Koyanagui Harada, la segunda es uveítis, derivada de la primera y la tercera es espondiloartropatía seronegativa; mis 3 enfermedades tienen relación”.Así como Samantha, quienes padecen estas enfermedades hicieron un llamado para visibilizar las condiciones en las que se encuentran y que la comunidad médica se comprometa a intercambiar información sobre los diferentes padecimientos poco conocidos.“Somos cerca del 7 por ciento de la población mundial; en México somos alrededor de 8 millones de personas con enfermedades raras y aunque es una minoría, somos bastantes pero no hay mucha visibilidad, no hay tratamientos, no hay evidencia científica”.Samantha lamentó que la principal problemática a la que se enfrentan es la falta de diagnóstico.“En la parte reumática, la espondiloartritis apenas me la diagnosticaron hace un mes, platicando con mi médico de las manifestaciones, es probable que tengo esta enfermedad desde los 15-16 años. Había visitado varios traumatólogos y se desconocía, me mandaban paracetamol, bajar de peso, recomendaciones muy generales”, concluyó.En México, la Secretaría de Salud reconoce 20 enfermedades raras como las que se han identificado con mayor frecuencia, siendo las principales el “Síndrome de Turner”, “ la Enfermedad de Pompe”, “Hemofilia”, “Espina bífida” y “Fibrosis quística”, entre otras.