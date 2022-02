En DIF de Magdalena detectan falta de información y deuda con DIF Estatal

El alcalde de Magdalena, Aarón Mixteco Coyohua, indicó que debido a que detectaron faltantes de información y padrones en el DIF, así como una deuda con el DIF Estatal, podrían interponer denuncia.Comentó que ya acudió a ese organismo en el Estado y ahí les indicaron que no se cuenta con ningún padrón del municipio, por lo que están abocados a buscar esa información con el fin de poder, en su momento, facilitar la llegada de apoyos para las familias vulnerables del municipio.Puntualizó que al momento no les ha afectado el no contar con esos padrones pero sí desean recuperar esa información para contar con los datos de los beneficiarios.En cuanto al Ayuntamiento, indicó que faltan dos o tres cosas materiales pero no es nada delicado, por lo que no cree que haya mayores problemas con eso.Comentó que con lo que sí han tenido problema es porque no han llegado las participaciones.Mencionó que a su llegada encontraron 900 mil pesos en las arcas, lo que les ha permitido atender las necesidades de traslados de pacientes y la marcha de las actividades en el primer mes.Comentó que afortunadamente la exalcaldesa, Fortunata Zepahua Tequihuactle, no alcanzó a hacer más movimientos, pues el 28 todavía retiraron 120 mil pesos, de los cuales no se sabe para qué los ocuparon porque no encontraron la comprobación.Indicó que será el ORFIS el que determine si hubo alguna irregularidad y de ser así, qué es lo procede.