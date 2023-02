En distrito electoral Acayucan hay alcaldes que no trabajan, critica diputado

De los ocho presidentes municipales que conforman el distrito electoral local de Acayucan, dos llegaron al cargo “a sentarse en la hamaca” y “a batear” los problemas de los ciudadanos.Al manifestar lo anterior, Marco Antonio Martínez Amador, diputado local y presidente de la Comisión Permanente de Comunicaciones, consideró a la alcaldesa de Acayucan, Rosalba Rodríguez Rodríguez, entre esas presidencias.“Quién sabe por qué llegan a los cargos y se sientan en la hamaca cuando están las exigencias de los ciudadanos, lo malo que luego nos avientan la pelota diciendo que no hay obra (pública) cuando lo que no hay es intención (…). No se vale aventar la pelota cuando la responsabilidad es netamente del presidente municipal”, dijo.El legislador lamentó que Rodríguez Rodríguez, al igual que otros 22 alcaldes, no asistiera al Simposio “Infraestructura y Obras Pública” que se impartió por tres días consecutivos.“No asistió, desconozco por qué si aquí no hay tintes partidistas ni revisamos de qué partido son, mal por esos que no llegaron”, dijo.Manifestó que en muchas ocasiones se argumenta que no hay obra pública en los Municipios, sin embargo, lo que no hay son proyectos, “no podemos seguir aventando la piedra cuando el único perjudicado es el ciudadano”.Añadió que si en un Municipio, el alcalde o el director de Obras Públicas tiene deseos de trabajar, lo hace.“Pero hay alcaldes que no quieren hacer nada y batean todo y echan responsabilidades”.Expuso que durante el simposio personal de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) nuevamente capacitó a los ediles para la elaboración de proyectos ejecutivos.“Hoy ya no hay motivo para que un municipio diga que no hay obra; es la hora de ser funcionarios de verdad”, concluyó.