En dos horas, venden mil 200 litros de gel antibacterial, en Veracruz Puerto

Largas filas y con galones se llevan los porteños el gel antibacterial que se produce en las tiendas especializadas en limpieza, toda vez que lavarse las manos y desinfectarse es una de las recomendaciones para prevenir el COVID-19.



Afirman que en los centros comerciales ya se agotó el producto y al enterarse que había disponible, acudieron desde temprano para poder alcanzar este artículo porque desde hace varios días ya no se tenía disponible.



Compraron de 10 hasta 50 litros para asegurar que tengan suficiente para el tiempo que dure la emergencia. Sin embargo, consideran que se trata de una medida de prevención, más no de desesperación.



"Como todas las personas que están preocupadas por la situación de la (contingencia) del coronavirus, (venimos a) adquirir el gel antibacterial. La demanda es bastante grande, yo llevo para la familia. Llevo para varias familias 25 litros en total", dijo Isidro Valdivia.



"Vamos a llevar 2 litros por familia, 10 litros en total y repartirlos en la familia, no lo hemos encontrado definitivamente, por eso que están las cosas así aquí, porque aquí donde lo venimos a encontrar", señaló Alberto.



De acuerdo la encargada de la empresa "Clean Max", en una hora se vendieron alrededor de 500 litros de gel antibacterial y este miércoles sólo se surtieron mil 200 litros, los cuales se acabaron en aproximadamente dos horas.



A pesar de que es un producto que siempre ha vendido, refirió que nunca era requerido más que por restaurantes y de forma esporádica, aunque actualmente, desde hace más de una semana había desabasto.



"Este producto me han manejado desde siempre, pero ahorita por el ‘problemita’ del coronavirus, ha escaseado. Hoy nos acaban de llegar mil 200 litros pero ya casi está vendido la mitad", dijo Martiza Delfín.



El gel antibacterial se vende en 40 pesos el litro y si llevan más de 5 litros se expende a precio de mayoreo.



"Nos siguen haciendo pedidos, pero ahora sí que vamos a vender hasta donde nos alcance. Para el viernes nos informan que va a llegar otro pedido más".



El precio del gel antibacterial incrementó alrededor de 5 pesos, según los comerciantes. Ante la demanda, los insumos también aumentaron.