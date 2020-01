En dos meses, Jardín Botánico de Orizaba ya recibió 25 mil visitantes

A dos meses de que abrió sus puertas, el Jardín Botánico BIORI ya fue visitado por 25 mil personas con boleto pagado, indicó el alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, quien dijo que ha resultado un éxito y ha permitido recaudar recursos económicos del orden de un millón 900 mil pesos.



Indicó que a esas 25 mil personas con boleto pagado, se les suman los estudiantes de escuelas que han sido invitadas. “Este fue un proyecto que ofrecimos en campaña y se ha cumplido”.



Apuntó que aunque ha habido algunas modificaciones sobre el proyecto que se había acabado, ha sido económico, siendo el tema más oneroso de la nómina pero destacó que fue un compromiso contratar personas de la zona en donde se ubica.



“Se gasta poco, andamos en el orden de 100 a 150 mil pesos mensuales, pero hemos tenido ingreso por más de un millón 900 mil pesos en estos dos meses, va muy bien y ha sido un proyecto rentable económicamente para Orizaba y también para impulsar otros proyectos”.



“Hay que pensar en las sustentabilidad de los proyectos que hacemos para tratar de que en un futuro y en las siguientes administraciones no vayan a decaer o tener problemas en su mantenimiento y así no haya pretexto de que esto algún día se acabe”.



Resaltó que el 55 por ciento de las personas que visitan el BIORI son de Orizaba, el 45 por ciento gente de fuera de la ciudad.



“Esto también nos da una idea del potencial que tiene este tema para mucha gente, no sólo de esta ciudad sino de las vecinas, de la Ciudad de México, Puebla. Creo que es un atractivo que complementa nuestro Pueblo Mágico”.