En duda, regreso a “nueva normalidad” en municipios de la esperanza de Veracruz

Las autoridades de Salud de Veracruz analizan si las doce demarcaciones que la Federación denominó como Municipios de la Esperanza regresarán a la nueva normalidad, ya que la entidad aún no se encuentra en el punto crítico de contagios de la pandemia por COVID-19, por lo que en caso de regresar a las actividades normales, las probabilidades de contagio son muy altas.



Durante el informe diario que otorgan las autoridades sanitarias sobre la evolución de Coronavirus en el estado, se informó que los municipios que dio a conocer la Federación, están apartados y tienen poca conexión con las grandes urbes.



“Pero ojo, al estar Veracruz a mitad de camino rumbo a la parte alta de la curva de contagios, las probabilidades de que el virus llegue a esos 12 municipios de las zonas serranas y de las altas montañas, son muchas, el riesgo aún es alto”, se destacó



Es por esta razón que esta medida se analiza cuidadosamente por las autoridades sanitarias del comité técnico.



“Porque la salud de cada uno de ustedes, es primordial, y por supuesto que deseamos que estos municipios que no tienen casos continúen así”, puntualizaron.



También se aclaró que aunque algunos medios informaron que los municipios de la esperanza en Veracruz no iniciaron sus actividades, esto es erróneo.



“No se confundan, el plan nacional dice que dichos municipios entran en el regreso a actividades cuando la intensidad de contagios o incidencia de casos activos se estabilice o baje, sólo entonces los municipios que no tienen contagios en ese momento podrán regresar a la nueva normalidad”, dejaron en claro.



Por tanto y como el estado de Veracruz aún no llega a esa etapa, y se encuentra en la fase de rápido crecimiento de contagio por los casos positivos que se dan día con día, el gobierno de Veracruz y su sector salud seguirán el plan nacional del presidente de la república.



“En las leyes está muy claro que en brotes epidémicos es la federación la máxima autoridad sanitaria y actuaremos conforme a la estrategia de salud federal”, finalizaron.