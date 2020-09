En duda, si actuales ediles podrían buscar reelección; llueven preguntas al OPLE

En la reciente reforma constitucional en materia electoral y en las adecuaciones al Código Electoral de Veracruz, el Congreso del Estado no especificó puntualmente si los actuales ediles pueden o no contender en el proceso comicial 2021 para un cargo diferente al que hoy ostentan.



Por esa razón, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) está respondiendo a un sin fin de consultas de los ediles, manifestó el consejero Roberto López Pérez.



Durante la sesión extraordinaria virtual del Consejo General del OPLE, se emitieron las respuestas en torno a las consultas de ediles de los Ayuntamientos de Soconusco, Ixhuatlán del Café, Zentla, Naolinco, Cosamaloapan y Coatzacoalcos, quienes consultaron que si el próximo año, para la renovación de los Ayuntamientos, pueden ser candidatos a un cargo diferente.



Cabe mencionar que en la sesión, Yazmín Copete Zapot se integró a la mesa del Consejo General como representante propietaria del PRD, en sustitución de Sergio Cadena Martínez, quien ahora es el dirigente estatal de ese partido.



En la sesión virtual, se aprobaron los proyectos que dan respuesta a las preguntas de los ediles, básicamente, respecto a que si pueden ser candidatos en las próximas elecciones de Ayuntamientos.



Por ejemplo, la Síndica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos preguntó si para el proceso electoral 2021 puede ser candidata a la Presidencia Municipal por el mismo Ayuntamiento; mientras que Regidores de otras administraciones municipales preguntaron si pueden ser candidatos a Síndicos y los Síndicos si pueden ser candidatos a Regidores.



Al respecto, el consejero Roberto López dijo que los legisladores dejaron claro que la reelección de ediles aplicará para quienes resulten electos el próximo año.



Sin embargo, no quedó especificado si los actuales ediles pueden ser reelectos para un cargo diferente en el mismo Ayuntamiento, lo que ha generado dudas.



“Me parece que eso recae en que el Poder Legislativo no estipuló puntualmente una prohibición que impida dicha acción y por eso estamos ahora atendiendo un sinfín de consultas”.