En El Castillo, en Xalapa, población no deja de acudir a ríos y su laguna

En agente municipal de El Castillo, Francisco Javier Vázquez Ortega, señaló que los ciudadanos de la misma Congregación y del municipio de Xalapa, siguen sin acatar las recomendaciones de las instituciones de salud y continúan asistiendo a los ríos y a la laguna de aquella zona.



"Por redes sociales, estamos invitando a la gente que no tome este periodo de cuarentena como vacaciones, lamentablemente no tenemos el apoyo y la gente no se está dando cuenta que es algo que se debe de atender. Siguen las visitas a los ríos que tenemos y a la laguna, sí hay mucha asistencia de personas".



Respecto al evento que se realiza cada año en la laguna de El Castillo, informó que se cancela, pues es una actividad que reúne alrededor de 5 mil personas.



"En el evento de hace un año en la laguna de El Castillo, estuvieron aproximadamente 5 mil personas, es un evento muy grande, se tenían programados grupos musicales, caminatas, bicicletas, queda suspendido todo".



Agregó que los balnearios que se ubican en dicha zona del municipio, están a la espera de las recomendaciones por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Xalapa.



"Hasta ahorita, respecto a los balnearios, estamos esperando las indicaciones de Protección Civil o del mismo Ayuntamiento de tomar ciertas medidas en estos negocios", finalizó.