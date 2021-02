En el cobro del 2% de CMAS, el Alcalde podría incurrir en diversos delitos

Al deslindarse del señalamiento de que en su administración habría dejado endeudada a Xalapa, el exalcalde Reynaldo Escobar Pérez afirmó que él sólo inició el trámite para que BANOBRAS otorgara el crédito que permitiría introducir colectores de agua pluvial y residual a la ciudad capital que, si se hubiera aplicado, no se inundarían las colonias como ocurre hoy con cualquier aguacero.



Asimismo, entrevistado sobre el cobro “voluntario” del 2 por ciento que ya aplica la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) en los recibos por consumo de agua, bajo el rubro de “servicios ambientales”, el exmunícipe dijo que lo correcto es que no se pague y que se escriba bajo protesta en el recibo “esto yo no lo pago” porque los impuestos no se cobran por voluntad o capricho de la autoridad, hay un órgano legislativo que tiene que imponerlos en una ley; si ese 2 por ciento o 10, 15, 20 o lo que quieran, no está previsto en la ley, no es obligatorio pagarlo.



Enfatizó que "lo correcto es que no se pague pero no nada más que no se pague, sino que si alguien quiere pagar que lo haga bajo protesta pero hay que demandar la devolución de ese dinero y el Alcalde, que es el responsable de las finanzas municipales, tendrá que responder porque si no, estará haciendo uso indebido de funciones públicas, abuso de autoridad, desvío de recursos públicos, incumplimiento del deber legal; Hipólito, el actual alcalde de Xalapa, tiene muchos delitos que ha cometido ya y que nadie le ha reclamado".



Entrevistado en su despacho de Abogados, dijo que en esta circunstancia: "Yo estoy dispuesto a hacerme defensor del pueblo y a denunciarlo en la Fiscalía por todos los ilícitos que ha cometido y la falta de rendición de cuentas. Aquí hay que ser muy puntual, hay que actuar con transparencia, rendir cuentas y que te las aprueben los órganos correspondientes".



Respecto al funcionamiento de CMAS, afirmó que el agua que nos vende CMAS como potable, no resiste el análisis de un laboratorio cualquiera, está contaminadísima de heces fecales, de animales muertos, de toda clase de bichos que se encuentran en el medio ambiente. ¿Con ese 2% van a sanear el medio ambiente? Están locos. Además, señaló: “tengo entendido, hay una partida para la reparación ambiental, que ya está prescrita”



Para abundar en su explicación, dijo que el artículo 31, fracción cuarta, de la Constitución dice que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la Federación, de los Estados y de los municipios, de manera proporcional y equitativa como lo dispongan las leyes, esto significa dos principios a los que tienen que ajustarse los impuestos; de manera proporcional, es en proporción a la capacidad económica del contribuyente, equitativa, con justicia.



Los que no tienen para sobrevivir, los que están en desempleo, enfermos, abandonados, los precaristas, esos no tienen capacidad de contribuir al gasto público y lo segundo: “como lo dispongan las leyes” significa que los impuestos no se cobran por voluntad o capricho de la autoridad, hay un órgano legislativo que tiene que imponerlos en una ley si ese 2% o 10, 15, 20 o lo que quieran, no está previsto en la ley, no es obligatorio pagarlo.



Fue aquí cuando expuso que el Alcalde, que es el responsable de las finanzas municipales, tendrá que responder y si no, estará haciendo un uso indebido de funciones públicas, abuso de autoridad, desvío de recursos públicos, incumplimiento del deber legal; Hipólito, el actual alcalde de Xalapa, tiene muchos delitos, que ha cometido y que nadie le ha reclamado.



Respecto al comentario en redes sociales de que él endeudó las arcas municipales, dijo que ahí están las actas de Cabildo, que las lean para que conozcan los trámites que él hizo ante Banobras pero que no le tocó aplicar ese recurso.



Estableció que si tanto interés tienen en su administración, que revisen los informes de todos los circuitos viales intercolonias que hizo; la inauguración de la segunda planta de tratamiento de agua para consumo humano; también se concretó el Acuaférico para distribuir agua de esa planta a la colindancia de todas las colonias con Emiliano Zapata “y no andábamos pidiendo el 2 por ciento”.



Para concluir, especificó que se necesita que alguien encabece la defensa de los consumidores, porque no puede cada xalapeño promover un juicio, sino alguien tiene que encabezar: “ahí están los candidatos a diputados y a alcaldes, es una buena tarea, en lugar de andar ofreciendo cosas que no van a cumplir, mejor que vayan a una lucha social que permita la reivindicación de los derechos de los xalapeños”, dijo para rematar.