En el COLVER, hablan sobre discriminación y violencia contra la mujer

La directora de Equidad de Género de la Secretaría de Turismo, Zaira Fabiola Del Toro Olivares, dijo que con la magnitud de la marcha el pasado 8 de marzo y el paro nacional el día 9, es posible darse cuenta que el cambio va a suceder por el bien de las mujeres y de todos los ciudadanos.



"Creo que todo esto provocó un impacto no nada más a nivel Estado, sino a nivel nacional e internacional. El cambio va a suceder, es imperante y necesario que esto ocurra".



Lo anterior, lo expresó durante la jornada “Mujer, Arte y Sociedad, de la Discriminación a la Violencia”, que se efectuó en el Colegio de Veracruz (COLVER).



Por su parte, Elena Barcelata Lagunes, coordinadora de estas jornadas, dio a conocer que se está trabajando para visibilizar la violencia institucional y digital, que consideró como una problemática nueva en el Estado de Veracruz.



"Es un tema nuevo, en Veracruz ya está la ley pero todavía no se publica en la Gaceta Oficial pero ya hay muchos casos en ese tema".



También lamentó que actualmente la sociedad recrimine en redes sociales el hecho de que una mujer que se da como desparecida aparezca.



"Si una chica desaparece y al rato resulta que apareció, (que es) porque estaba con el novio o porque se fue. Es criticada, juzgada y es sancionada a más no poder. Pareciera que socialmente es preferible que aparezca muerta a que esté viva".



Respecto de la Violencia Digital, manifestó que todos y todas tienen derecho a tener una vida sexual y están en total libertad de compartirse fotografía o videos personales.



"Todos estamos en nuestro derecho a mandar mensajes o videos con esa pareja que tenemos. Es un acuerdo entre dos personas (pero) cuando esa persona (rompe) esa confidencialidad y expone esas fotografías, es un delito. Todos somos libres de hacerlo. La culpa no es de quien lo envía, es de quien hace mal uso de esas fotografías".



Por lo anterior, señaló que esta problemática pudiera parecer algo insignificante, por lo que es necesario que las mujeres lo vean, lo denuncien y lo visualicen.