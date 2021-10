En el Congreso de la Unión, PRD plantea investigar “persecución política” en Veracruz

El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Alberto Velázquez Flores, propuso ante el Pleno del Congreso de la Unión la creación de una Comisión Especial que investigue las “persecuciones políticas en contra de la oposición, generadas por parte del gobierno de Veracruz”.En el anteproyecto de punto de acuerdo dirigido a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), de la Cámara Baja, afirma que hay compañeros de su partido que se encuentran actualmente en procesos judicialmente incoados.En este sentido, citó los casos del ex secretario de Gobierno, Rogelio “N”, aprehendido el 13 de marzo; el del excandidato a la Alcaldía de Tihuatlán, Gregorio “N”; y de la exdiputada federal, Norma Azucena “N”, quien se encuentra tras las rejas desde el 3 de septiembre.Expuso que en el caso del exfuncionario yunista, procesado por ultrajes a la autoridad, la medida cautelar de prisión preventiva por un año fue “excesiva e injustificada”. Aunado a este hecho, recordó que el 11 de agosto se le ejecutó una nueva orden de aprehensión y le fue decretada otra medida de prisión preventiva“Ante esto se solicitó un nuevo amparo; sin embargo, la autoridad hasta el día de hoy no se ha pronunciado al respecto y mientras tanto Rogelio “N” se encuentra en prisión, privado de su libertad injustamente, por el simple hecho de ser opositor al Gobierno Estatal”, asevera en el punto de acuerdo.Velázquez Flores recordó que otro hecho fue la detención del entonces candidato del PRD a la Alcaldía de Tihuatlán, Veracruz, Gregorio “N”, esto “con un excesivo uso de la fuerza pública” y sin supuestamente contar con una orden de aprehensión para ello.Al acotar que esta acción fue ilegal y perpetrada por las propias autoridades ministeriales de la Fiscalía de Veracruz, dijo que parecía más un secuestro que una detención.“Pese a las evidentes violaciones al debido proceso, fue vinculado y le dictaron una medida cautelar de prisión preventiva de un año, reiterando la misma circunstancia que en el caso de Rogelio, cabe mencionar que hasta este momento la autoridad judicial federal no ha dictado sentencia dentro de su juicio de amparo”, acusó.Sobre la exlegisladora federal del “Sol Azteca”, refirió que fue detenida y trasladada al penal femenil de Morelos, tres meses después de que sucedieran los hechos que se le imputaban, y dictándole un año de prisión preventiva como medida cautelar.“Cabe mencionar que en este asunto, nuestra compañera jamás fue llamada a declarar por autoridad alguna y la carpeta de investigación se basa sólo en dimes y versiones sin tener fundamento legal alguno”, aseguró.Por tanto y por estos hechos, solicitó al Pleno la creación de una Comisión Especial, “ya que como he referido hablamos de derechos humanos, cuya investidura representa el más alto estándar de justicia en el país -y- la conformación de esta Comisión representaría un avance en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, mencionó en la exposición de motivos de su propuesta, la cual fue turnada para su valoración.