En el día internacional del condón, epidemiólogo recuerda la importancia de su correcto uso

El uso del preservativo entre la población, no sólo previene embarazos no deseados sino que además protege de enfermedades de transmisión sexual como el VIH-SIDA, gonorrea, clamidia y la tricomoniasis, indicó el epidemiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social, Alejandro Severiano Frías.El médico de profesión aseveró que para tener más efectividad es necesario colocarlo de manera correcta, ya sea masculino o femenino. "Tienen del 87 por ciento a 98 por ciento como método de planificación familiar, además de proteger de enfermedades de transmisión sexual. Este es proporcionado en las Unidades de Medicina Familiar del IMSS de manera gratuita, donde además personal médico capacita para el uso adecuado del mismo, toda vez que si no es utilizado correctamente la efectividad disminuye".Recordó que el condón es una cubierta de látex que se coloca en el pene erecto antes de la relación sexual y debe cubrirlo por completo; en tanto el femenino, de tamaño más grande, va dentro de la vagina, ambos impiden que los espermatozoides entren al interior evitando la fecundación, así como el contagio de enfermedades."Pero no debemos olvidar que tenemos que verificar la fecha de caducidad; abrir el paquete con cuidado para evitar romperlo, colocarlo sin desenrollar en la punta del pene erecto, y mientras se baja para cubrirlo se deba mantener apretada la punta para evitar burbujas de aire. Al concluir el acto y antes de perder la erección, el látex deberá ser retirado evitando derrame pues es totalmente desechable".