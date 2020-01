En el Estado al menos 30 mil taxis prestan servicio sin placas actualizadas

Al menos 30 mil concesionarios del transporte público en modalidad de taxi prestan dicho servicio sin portar las correspondientes placas de circulación, observó el dirigente del Frente de Organizaciones de Transportistas del Estado de Veracruz (FOTEV), Víctor Manuel Conde Juárez.



Lo anterior, debido a los transportistas no concluyeron el trámite de reordenamiento vehicular y por lo tanto, no recibieron a cambio su canje de placas, razón por la cual circulan amparados en documentos provisionales a manera de permisos.



"(Circulan) con un contrarrecibo, con una resolución de transferencia, sin placas, sin permiso provisional, así trabajan independientemente de los concesionarios con placas antiguas y muchos, todavía en litigio" explicó.



Y apuntó que precisamente, los taxistas no completaron el cambio de placas por los adeudos por concepto de multas y recargos.



En ese sentido, agregó que los concesionarios continúan en el trámite de la condonación de la tenencia por uso vehicular, luego de que el Gobierno de Veracruz prorrogó esta del 15 de diciembre al 30 de abril.



"Hay una prórroga, el señor Gobernador (Cuitláhuac García) la extendió a abril, y en ese tiempo, las personas que no pudieron hacerlo, pues que se apliquen porque si no, sí les van a aplicar el costo de recargos, multas y demás y sí sería bastante catastrófico el costo (...) el decreto del costo de multas y recargos era el motivo más fuerte porque los compañeros no lo hacían", apuntó.



Cabe destacar que en la Gaceta Oficial del viernes 13 de diciembre, el Gobernador del Estado dispuso aplicar una prórroga al trámite de condonación a los taxistas inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes en Materia Vehicular del Servicio Público.



Inicialmente el programa buscó conceder beneficios fiscales la condonación al 100% del pago del impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos y sus accesorios, causados en los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.



Esto aparte la condonación al 100% de la actualización, los recargos y multas de personas físicas y morales, inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes en Materia Vehicular del Servicio Público que se hayan causado durante los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.