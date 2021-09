En el Estado, de los negocios que cerraron por pandemia, 20% no volverán a abrir

A nivel estatal, se estima que un 20 por ciento de los negocios que cerraron sus puertas durante la pandemia por el COVID-19 no volverán a reactivarse, mientras que en la zona de Veracruz y Boca del Río esta cifra alcanza un 17 por ciento.



A decir del presidente del Colegio de Ingenieros en Gestión Empresarial, Carlos Pérez Fernández, el Centro Histórico de Veracruz Puerto es una de las zonas más afectadas y aún no logra reactivarse.



Los negocios no pueden cumplir con las rentas y deben bajar las cortinas.



"Aquí en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se estima que alrededor de un 17 por ciento de todos los negocios tampoco van a abrir sus puertas. Tenemos una estimación de zapaterías, papelerías, muchos locales, sobre todo el tema de las rentas, el arrendador también sufre y el comerciante no puede pagar", dijo.



Recordó que el sector de servicios es el que mueve la economía en áreas turísticas, por ello, se requiere flujo comercial para que exista derrama económica.



"Aquí en Veracruz se vive de servicios; la actividad económica son los servicios. Es muy importante porque si no hay ingresos no tienen para llevar el pan a su casa y esto también impacta a los empleos y los empleadores tienen que despedir".



Refirió que los pequeños productores han sido de los más afectados, por lo que deben buscar opciones de continuar sus ventas. Algunos se van a la informalidad y otros más cambian de giro.