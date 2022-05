En el Estado, unas 90 personas de escasos recursos requieren operación de cataratas

Al menos 90 personas de varios municipios de Veracruz están a la espera de una operación de cataratas que requieren porque están en riesgo de perder la vista, sin embargo, en los hospitales públicos no se les ha dado el servicio.A decir de Blanca Soto, presidenta de la Asociación “Mujeres por una Vida Digna”, muchos de quienes los han contactado para pedir apoyo, no cuentan con los recursos para pagar esta operación que llega a costar hasta 45 mil pesos, recurren al Sector Salud pero tampoco encuentran solución.“Les han dado el servicio pero sólo consultas, no les dan la operación porque no hay aparatos, porque necesitan que el Gobierno los autorice y son personas que no tienen ni seguridad social”, dijo.Afirmó que ya se le informó al Gobernador y a la Secretaría de Salud de la situación en la que se encuentran estos pacientes, para que se voltee a ver esta demanda que mantiene en déficit visual principalmente a adultos mayores pero también hay niños.“Nos contactó la mamá de una niña de 4 meses y nos han contactado hasta adultos mayores, es en general. Hay mucha gente que requiere este apoyo, ojalá llegue a los oídos de quien deba llegar de la Secretaría de Salud, para que se haga caso a este tema, a todas las personas de escasos recursos que necesitan la operación de cataratas vamos a apoyarlos”.A través de la Asociación Mujeres por una Vida Digna se realizó un oficio en donde se pide al director del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz que se tome en cuenta a los pacientes para que se les de la atención.