En el IVAI, laudos laborales por 19 mdp no fueron registrados en área contable

Ahora que el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) ya está integrado por los tres Comisionados, se analiza efectuar una auditoría financiera, administrativa y jurídica para determinar en qué condiciones reciben el órgano autónomo.



Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, comisionada presidenta, adelantó que hay 14 laudos laborales por 19 millones de pesos que no fueron registrados en el área contable; laudos que datan de los años 2012, 2014, 2016 y 2017.



“Queremos que también el despacho revise los laudos para ver si hubo alguna omisión, si hubo alguna irregularidad porque representan una afectación económica para el Instituto”.



Explicó que de los 14 laudos laborales una es por 4 millones de pesos y ya está por cumplirse, y 2 por 5 millones de pesos que están en proceso de ejecución. Sin embargo, se presentó un amparo para retrasar el inicio de dicha ejecución, aunque expuso que al concluir la emergencia sanitaria a causa del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) se tendrá que hacer frente a esa situación.



Añadió que durante los meses de abril y mayo de este año se generaron ahorros que dan capacidad financiera para la contratación de un despacho contable externo.



“Considero que es lo mejor, que sea un despacho externo e independiente, que no seamos nosotros los que juzguemos la administración, financiera y jurídica del Instituto. (…) que nos diga cuál es la situación, cómo estamos recibiendo para que a partir de ahí mejorar la situación”.



Expuso que la auditoría también será de apoyo con el proceso de entrega-recepción y ante las denuncias que se presentaron (por gastos excesivos de los excomisionados) y que no eran esperadas, y que incluso fue de la Secretaría Ejecutiva, y de la Dirección de Administración y Finanzas, por lo que es necesario saber cómo se está recibiendo el Instituto.



Añadió que la auditoría, de ser aprobada por los otros dos comisionados, Magda Zayas Muñoz y José Alfredo Corona Lizárraga, puede dar la ruta al Órgano de Fiscalización Superior para la revisión de la Cuenta Pública 2020.



Asimismo, reiteró que a su llegado al IVAI, el pasado 27 de marzo, encontró un órgano autónomo endeble en las áreas administrativa y jurídica y además presenta un rezago importante en cuanto a medios de impugnación, y denuncias por obligaciones de transparencia y en materia de datos personales.



En lo que respecta a la capacitación, sostuvo que no dejaron aprobado ni siquiera el calendario de verificación para este año y por consecuencia no hay calendario para iniciarlas.



“Ya tengo un panorama general en cuanto a la parte jurídica en los recursos de revisión, hay muchas resoluciones que faltan por cumplirse, hay que ver si implementaron o no medios de apremio”, concluyó.