En el IVAI no hubo recursos para laudos ni renta pero sí para viajes al extranjero y viáticos

La titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Rodríguez Lagunes, afirmó que el Instituto enfrenta adeudos de impuestos, laudos y renta por más de 12 millones de pesos heredados por la administración pasada.



Indicó que durante el 2016 y 2017 se dejó de pagar esos rubros, dejando en problemas económicos a la administración actual.



No obstante, Rodríguez Lagunes, aseguró que sí hubo recursos para viáticos y viajes en el extranjero.



“No pagaron lo que tenían que pagar entre 2016 y 2017 se vino arrastrando falta de pagos de rentas, faltas de pago de impuestos federales y estatales y ahora unos laudos que no pagaron y que se vienen arrastrando. Finanzas les dejó de pagar y se fue generando. No obstante, sí hubo para viáticos, para gasolina, para salir al extranjero; fue también un tema de omisión”, expuso.



Tan sólo de laudos, son alrededor de 10 millones de pesos los que le IVAI enfrenta, sin contar con el presupuesto suficiente para cumplir con el pago de ese rezago.



En entrevista, la titular del IVAI agregó que en lo que va del año se han dedicado a revisar los apercibimientos emitidos por quejas por vulnerabilidad de los datos personales.



Detalló que buscarán un convenio con la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para que sea esta dependencia la que proceda con el cobro de las multas y que les devuelva el 80 por ciento.



“Estamos renovando un convenio con la Secretaría de Finanzas y Planeación para que ellos puedan cobrar las multas. Nos regresan el 80 por ciento, ellos se quedan con el 20 por ciento y esto ayudaría a la situación del IVAI, porque estamos muy restringidos y con una carga mayor por los adeudos que nos dejaron”.



De las 400 denuncias recibidas en el 2020, procedieron 135, los ayuntamientos que más incidencia de quejas tienen son Córdoba y Altotonga.