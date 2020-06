En el malecón de Veracruz, artesanos se preparan para reabrir

Después de tres meses de estar cerrados, más de la mitad de locales del Mercado de Artesanías, en el malecón de la ciudad de Veracruz, volvieron a abrir, aunque sólo para limpiar y prepararse para el regreso a la “nueva normalidad”.



Ante la recomendación de las autoridades municipales, los comerciantes de esta zona turística señalan que durante esta semana, habrá labores de sanitización y fumigación.



Durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, se acordó cerrar los negocios y ahora, poco a poco, han ido alistándose para cuando se les autorice regresar a trabajar.



"Estamos abriendo pero para dar una sanitización al local, limpiar, tratar de prestar el servicio con garantía que está todo limpio con las debidas precauciones. En cuanto digan que ya se puede, porque es necesario", dijo Lourdes Rivas, del local Curiosidades "Romar".



"El Ayuntamiento está sanitizando, en coordinación con ellos nos pidieron limpiar y después vendrán ellos, nosotros estamos haciendo lo que se puede, limpiar y ya, nos estamos preparando", dijo José Jesús Mayen, del local "Pepito".



Los comerciantes afirman que ya es necesario que les permitan abrir sus negocios porque tras los meses de confinamiento y sin apoyo, no pueden sostenerse.



Si bien el turismo del cual depende este sector aún no se normaliza, esperan que teniendo sus locales abiertos, los visitantes se animen a llegar a Veracruz.



"Ya nos urge, deberíamos ya trabajar, como estamos todavía en semáforo rojo la gente no se anima pero esperamos que ya pronto", dijo Lourdes Rivas.



En el Mercado de Artesanías de Veracruz, son alrededor de 3 locales los que permanecieron abiertos pero ante los operativos de inspección han decidido mantenerse cerrados.