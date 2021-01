En el mercado “Rebolledo” de Coatepec, “ya muchos tiraron la toalla”

Locatarios del mercado “Miguel Rebolledo” en Coatepec “sobreviven” con un 30 o 40 por ciento de las ventas que registraban antes de la pandemia, por ello muchos negociantes han decidido cerrar.



“Desde hace casi un año que llevamos de pandemia, sobrevivimos con un 30 por ciento de ventas, muchos negocios han cerrado y otros han traspasado, ya muchos tiraron la toalla porque la situación está difícil para nosotros”, indicó doña Ana.



De acuerdo a testimonios de estos vendedores, la decisión por parte de las autoridades municipales y estatales de cerrar las vialidades del primer cuadro de la ciudad les afecta en sus “limitadas” ventas.



Y es que aseguraron que los más afectados con las estrategias para disminuir los contagios por COVID-19 son los pequeños comerciantes.



“Claro que nos afecta porque la gente ya no viene al mercado, se van al Aurrera y al Chedraui, porque allá si tienen donde estacionar sus autos, las tiendas grandes son las menos afectadas, a los pequeños comerciantes es quienes esto nos afecta más. El cierre no sirve de nada, cuando no hay vehículos la gente se aglomera en las calles”, comentó otro de los locatarios.



Por ello, hicieron el llamado a los pobladores a cuidarse y resguardarse, para evitar este tipo de acciones, pues estas afectan a la economía del pueblo mágico.



“Que traiga su cubre bocas y su gel de bolsillo y la sana distancia. El cierre de las calles no ayuda en nada, la gente se aglomera para andar libremente en las calles.



Asimismo, recriminaron que los créditos que entregó el Gobierno Federal para ayudar a las medianas y pequeñas empresas no fueron destinados para quienes más lo necesitaban.



“Los créditos esos famosos ni nos los dieron, yo cumplí con todos los requisitos, pero no me dieron nada, no hubo piso parejo para darlos”, aseguró doña Lolis, otra de las vendedoras.