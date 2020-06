En el olvido colonias de Poza Rica, ante temporada de lluvias y huracanes

El Gobierno de Poza Rica no ha llevado a cabo un programa de prevención tanto para el sistema de drenajes, como para un plan de trabajo para los comités vecinales de Protección Civil, ante la temporada de fenómenos meteorológicos que, por antecedentes históricos, se conocen los estragos y zonas de riesgo que requieren atención inmediata, principalmente colonias que se ubican en la ribera del río Cazones, con población estimada de 30 mil personas.



Comenzó la temporada de huracanes, en el Golfo de México el estado de Veracruz es uno de los más afectados ante los embates de la naturaleza de los fenómenos meteorológicos y Poza Rica, como varios municipios del norte veracruzano, son parte del legado histórico por las consecuencias de una falta de cultura de protección civil.



Sin embargo, aunque hay comités vecinales en Protección Civil en más de 130 colonias, organizados por el ayuntamiento de Poza Rica, para disminuir riesgos a la población ante desastres naturales, hasta el momento no han tenido comunicación de los responsables del área, desde la regiduría comisionada en Protección Civil, a cargo del edil Félix Iván García Bustos, como de la directora municipal de Participación Ciudadana, Lucia Peña Peña, así tampoco el director de la Unidad Municipal de Protección Civil, José Jesús Cruz García.



De acuerdo con el ciudadano asignado a la coordinación del comité vecinal de la colonia Ignacio de la Llave, Gerardo Chávez Medina, a seis meses de este año, no han tenido comunicación alguna con algún servidor público que estén relacionados en la materia de protección civil.



“No les estoy echando la culpa directamente, pero creo que la pandemia nos tomó por sorpresa en cuestión de organización”, justificó el entrevistado.



Mencionó que es importante que el Gobierno de Poza Rica ponga atención en la red de drenajes de las colonias ribereñas al río Cazones, aproximadamente 30 mil personas, que están en estas zonas de riesgo durante las temporadas de lluvias y huracanes.



Reconoce que la responsabilidad es compartida, donde los ciudadanos deben coadyuvar, pero los servicios públicos deben ser realizados en forma preventiva y no correctiva. Propone que hagan un programa de revisión preventiva para que se aseguren que funciona el sistema perfectamente y los representantes de los comités vecinales conocen los problemas de los sectores y cree que deben ser tomados en cuenta como aliados.



Lamentó que no se tomen en cuenta las solicitudes de drenajes que requieren el desazolve y es información que les puede ayudar para organizar un programa de prevención.