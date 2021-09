En el PAN Veracruz, esperan convocatoria para renovar dirigencia

El secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Tito Delfín Cano, no descartó postularse para suceder a Joaquín Rosendo Guzmán Avilez, como su presidente en Veracruz.En entrevista, señaló que esperará que la Comisión Organizadora Electoral emita la convocatoria para renovar el órgano directivo del blanquiazul en la Entidad.“Decidiremos en su momento, es un tema que habrá que esperar la convocatoria y de acuerdo a las circunstancias en ese momento, tomaremos decisiones (…) nos vamos a esperar la convocatoria”, expresó.Delfín Cano negó que les quede poco tiempo para poder realizar la renovación de la dirigencia estatal, toda vez que sus estatutos establecen que en el segundo semestre del año que se realizan las elecciones locales, debe realizarse este proceso electivo.“No hay mucho que buscarle, no es un tema de Juan o de Pedro o de Juana o de Petra, es un tema normativo que establece nuestros estatutos y que así se va a realizar, el 24 de octubre se va a realizar la renovación de la dirigencia nacional y tengan la plena seguridad y certeza que a más tardar en diciembre se estará realizando la renovación de la dirigencia estatal”, enfatizó.Al cuestionarlo sobre si consideraba que era válida la asamblea llevada a cabo el pasado 12 de septiembre por delegados estatales, quienes nombraron la Comisión Organizadora Electoral; el secretario General de Acción Nacional en el Estado, dijo que hay órganos internos dentro del partido que deberán pronunciarse sobre la legalidad de dichos actos.“Yo solamente soy un secretario General, soy un ente en un universo de decisiones, ¿quién tiene que aprobar o desaprobar cualquier decisión de los entes estatales?, son los entes nacionales, no soy yo la persona indicada para contestar si tiene validez o no tiene validez”, ahondó.Acotó que “a lo mejor se va a repetir el Consejo muy pronto, sólo digo, que a lo mejor se va a repetir o se va a hacer un Consejo donde tenga la participación de todos, donde los temas sean de forma diferente y se camine en ese asunto”.Tito Delfín afirmó que el PAN en Veracruz no tiene propietarios, ni pertenece a familias, aunque reconoció que cuando se llevan a cabo procesos internos de elección los ánimos y discusiones entre los aspirantes a dirigirlo incrementan.Ante las aspiraciones del actual presidente estatal del blanquiazul, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, de buscar la reelección en el cargo; Delfín Cano dijo que la normatividad interna lo permite, aunque habrá que esperar que se emita la convocatoria para ver bajo qué condiciones.Adicionalmente, sostuvo que los enemigos del instituto político que milita no están dentro de éste, sino fuera, y están encabezados por “quiere hacer de México un Venezuela, un Cuba, es con quien tenemos que luchar”.