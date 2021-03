En el Pico de Orizaba, “nos ganan los que cortan árboles a los que sembramos”

La tala y los incendios, en su mayoría provocados, mantienen al Pico de Orizaba en una situación complicada, y el mayor problema es el agua que se deja de captar por la deforestación, alertó el integrante del Fondo Ambiental Pico de Orizaba (FAPO), Edgar Chahín Trueba.



Mencionó que si bien la FAPO no es la única organización que hace ejercicios de reforestación en esa zona, “nos ganan los que cortan árboles a los que sembramos arbolitos”.



Agregó que a eso se suma la actividad del “pastoreo”, que es muy posible que haya sido la causa del reciente incendio en el Parque Nacional por el lado de Calcahualco.



Explicó que los pastores queman el zacatal seco porque ese no se lo comen los animales, pero una vez que se quemó y sale el rebrote, ese sí lo comen, pero lo que ocurre es que si iban a quemar un área se les sale de control y terminando afectado árboles adultos y nuevo.



Sin embargo, añadió, el problema que se ha generado es “gravísimo”, porque finalmente de lo que se trata es del agua, y por una parte se deja de captar y por la otra el ser humano está ensuciando los ríos desde sus nacimientos.



El integrante del FAPO indicó que la naturaleza puede hacer su trabajo y regenerarse, pero no se le da el tiempo para que lo haga y los humanos no miden que todo lo que hacen tiene consecuencias.