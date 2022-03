En el Poder Judicial, servidores públicos deben entregar Carta de Aceptación

A los servidores públicos del Poder Judicial de Veracruz que no entreguen la Carta de Aceptación que se genera tras el registro de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, se les puede configurar una falta administrativa no grave, que se sanciona desde una amonestación pública hasta la destitución del empleo e inhabilitación temporal no mayor de un año ni menor de tres meses.Isabel Cristina Hernández Guerrero, secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, emitió una circular en la que se menciona que los trabajadores, una vez que cumplan con la Declaración de Situación Patrimonial y de Interés (en las modalidades Inicial, Modificación, Patrimonial y Conclusión del Cargo), tienen la obligación de entregar de manera física y firmada en forma autógrafa, por duplicado, la Carta de Aceptación que se generada tras el registro de las declaraciones.El documento deberá entregarse ante el Departamento de Situación Patrimonial de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir del registro final de sus Declaraciones.Se advierte que en caso de que la Carta de Aceptación no se presente, esa obligación se tendrá por no cumplida, situación que pudiera configurarse como una falta administrativa no grave, de acuerdo con la fracción IV del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.La misma Ley, en el artículo 75, señala las sanciones por faltas administrativas no graves que se pueden imponer:Amonestación pública o privada; suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del empleo, cargo o comisión, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a 30 días naturales. En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año.Para la imposición de las sanciones se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes:El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio; las condiciones exteriores y los medios de ejecución y la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.En caso de reincidencia de faltas administrativas no graves, la sanción que imponga el Órgano Interno de Control no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad. Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo.Así, la Carta de Aceptación debe acompañarse con fotocopia del Acuse de Recibo; Identificación Oficial del Declarante; asimismo, cabe mencionar que, en caso de que acuda un tercero a presentar la citada Carta a nombre del declarante, deberá adjuntar fotocopia de la identificación oficial tanto del declarante como del tercero que realiza la entrega.