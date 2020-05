En el último punto a desahogar, suspenden sesión del Congreso por falta de quorum

El segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso del Estado inició este 2 de mayo con el píe izquierdo, pues la sesión se tuvo que suspender por falta de quorum.



A las 16:06 horas, a punto de desahogarse el último tema agendado en el orden del día, Raymundo Andrade Rivera, diputado de MORENA solicitó a la Mesa Directiva que se verificara la asistencia de los diputados, ya que muchos ya habían abandonado el salón de plenos.



El diputado secretario Jorge Moreno Salinas pasó lista nuevamente y sólo se encontraban 19 diputados de los 46 que habían iniciado la sesión casi a las 11.30 de la mañana.



Poco antes los legisladores empezaron a abandonar el recinto. Al iniciar la sesión, y como medida preventiva, se acordó ocupar parcialmente las curules y los diputados que no tomaron su lugar habitual, fueron situados en las butacas del salón de plenos.



Al corroborar que no había quorum, el diputado presidente Rubén Ríos Uribe, dio por terminada la sesión y citó para la próxima el 12 de este mes a las once de la mañana.