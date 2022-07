En elección interna de MORENA "yo no me meto": Manuel Huerta

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo no meterse en la elección interna del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el Estado, prevista para este sábado, agregando que serán los dirigentes y militares los que decidan el futuro de su partido.En entrevista previa al “blindaje” de inmuebles y vehículos oficiales, como parte de estos comicios intrapartidarios, aseveró que no tiene "gallo" en referencia al apoyo que podría brindar a alguno de los aspirantes a la dirigencia estatal del MORENA."No tengo gallo, gallo para qué o de qué. No, yo no me meto. Ahí sí no me meto, es lo último que voy a decir. He dicho, los militantes, los dirigentes, tienen la capacidad suficiente para resolver", aseguró.Huerta Ladrón de Guevara afirmó que todavía no decide si ejercerá su derecho "constitucional" de participar con su voto, no como candidato, porque en el cargo que ejerce actualmente lo tiene prohibido."Estoy pensando si personalmente, porque entra uno en una disyuntiva y como todo ciudadano, tengo derecho y participo, o me inhibo y dejo pasar las cosas, no para postularnos a los cargos, eso sí, ningún directivo de la institución tiene derecho", indicó.El funcionario federal aseveró que el blindaje busca proteger los programas sociales para que no se usen para violar la Ley induciendo o coaccionando, como aseveró, ocurría "en el viejo régimen"."Antes aquí en estas oficinas se hacía la maldad, aquí salían no nada más para robarse el dinero del pueblo, para coaccionar, para movilizar. Pero esto ya cambió, por eso están viendo esta práctica aquí, porque hoy ya no es eso, por eso estamos en ‘blindaje’ de inmuebles y vehículos oficiales. No del personal, cada quién es libre de actuar o tomar sus libres determinaciones porque es un derecho constitucional", sostuvo.Añadió que el cierre de los edificios y los automóviles de Bienestar estará vigente hasta el lunes 1° de agosto a las 7:00 horas, aunque especificó que este viernes se continuará con entrega de apoyos a adultos mayores y a las escuelas para el mejoramiento de sus instalaciones, y mañana seguirán los operativos de vacunación en Tierra Blanca y Santiago Tuxtla, por ser un asunto de salud planeado mucho antes del anuncio del “blindaje”."Si ese día ven en Tierra Blanca o en Santiago Tuxtla que está la vacunación, si ven un chaleco de nosotros en el puesto de vacunación, tiene que ver con una acción de salud que es impostergable. No lo podríamos detener. Si se requiriera algún vehículo para proteger esta actividad, ahí van a estar los compañeros y acabando la vacunación entran al proceso de blindaje", concluyó.