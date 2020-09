En elecciones de 2021, el mayor riesgo es la intervención “descarada” de AMLO: PRD

El riesgo más grave para la elección del 2021, es la intervención “descarada” del Presidente de la República en los procesos electorales, expresó el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Avila Romero, al asegurar que el Gobierno federal prepara una elección de Estado, a través de los Servidores de la Nación como estructura electoral.



Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE y luego de rendir protesta como representante de su parido, Avila Romero se refirió a la intervención de los gobiernos en los procesos electorales.



“Nada que no hayamos enfrentado los partidos políticos de izquierda”, dijo al agregar que la intromisión de los presidentes en los procesos pasados, siempre se combatió con la participación ciudadana, con la ley, así como con las instituciones.



A decir de Ángel Avila, la injerencia de los ejecutivos federales en las elecciones y la lucha que ha mantenido el PRD para evitarlo, ha costado muertos y asesinatos, de manera que exhortó a que no haya ninguna intromisión en las próximas elecciones.



“Que el gobierno de la República no intervenga en los procesos electorales y se deje de manera libre y soberana a las y los ciudadanos, decidir por sus gobiernos y por sus representantes”, exigió.



La estructura electoral que se prepara a través de los Servidores de la Nación, se realiza para beneficiar al partido del presidente de la república, por lo que el líder perredista pidió al INE poner un alto a estas acciones.



En este sentido, recordó que la construcción del entonces Instituto Federal Electoral, fue propuesta de la izquierda política en Mexico, representada por el PRD, para que las elecciones fueran organizadas por un órgano autónomo e independiente del gobierno.



Esta aportación, expuso, ha tenido buenos resultados con alternancias tanto en municipios, estados y en la Presidencia de la República.



Destacó, que gracias a ello hay mayor participación ciudadana, debates, campañas organizadas, la fiscalización de las mismas y principalmente la equidad en las contiendas electorales.



El representante del PRD, dejó en claro que confían en que las decisiones que tome el Consejo General marcaran un proceso de equidad y estarán a la altura de las circunstancias, a pesar de las múltiples presiones que tendrán.



“Hoy, el reto más importante de esta institución (INE) y de los partidos políticos, es el contexto en el que estamos desarrollando las elecciones, marcado por la pandemia; del cual no tengo la menor duda que el instinto podrá sortear estas elecciones en su fase logística”, puntualizó



No obstante, Ávila Romero definió que el contexto político que se vive en la sociedad mexicana es de polarización, donde el presidente de la república divide al país todos los días a través de sus conferencias matutinas.



“Y este contexto nos lleva al que yo creo es el riesgo más grave para la próxima elección, que es la intervención descarada del presidente de la República en los procesos electorales”, reiteró.



Para finalizar, Ángel Ávila Romero aseguró que tanto en Consejo General del INE como los representantes de los partidos políticos, van a estar a la altura de las circunstancias y a pelear por unas elecciones democráticas y transparentes con miras a la elección del 2021.