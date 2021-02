En enero, Veracruz primero del país en tuberculosis respiratoria

Veracruz, con 101 (71 varones y 30 mujeres)

En enero pasado, el Estado de Veracruz se ubicó como el primero del país en Tuberculosis Respiratoria con 101 casos (71 hombres y 30 mujeres) de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, que a su vez advierte que un año antes, en el primer mes del 2020, la entidad veracruzana no registraba ningún caso de esta enfermedad.De acuerdo con la Secretaría de Salud, la tuberculosis pulmonar puede ser asintomática en los estadios tempranos pero los síntomas, ya sean sistémicos o respiratorios, se desarrollan pronto. El ataque al estado general, la pérdida de peso, la fiebre y los sudores nocturnos son los síntomas sistémicos más comunes. La tos es el síntoma respiratorio más común, la cual es inicialmente seca y no productiva, convirtiéndose después en productiva con hemoptisis en una minoría de los casos. La disnea es una característica tardía, usualmente ocurriendo cuando una cantidad substancial del pulmón está destruido o existe una cantidad significativa de derrame pleural.A toda persona con tos y expectoración o hemoptisis durante dos o más semanas debe realizársele baciloscopía.Con base en datos del “Boletín Epidemiológico” número 4 del año en curso, publicado por la Secretaría de Salud, los Estados de la República Mexicana con el mayor número de casos de Tuberculosis Respiratoria al 30 de enero son:Estas cinco entidades federativas suman juntas 352 de las 724 personas diagnosticadas con Tuberculosis Pulmonar del 1° al 30 de enero del año en curso, esto es, el 48.6 por ciento del total.Es importante destacar que de acuerdo con estos datos, son los varones la mayoría de quienes son diagnosticados con esta enfermedad pulmonar, pues de las 724 personas diagnosticadas en enero pasado con este padecimiento en el país, 471 son hombres (65 por ciento) en tanto que 253 son mujeres (35 por ciento).De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en medio de la emergencia global por la pandemia de COVID-19 no debe olvidarse la amenaza de esta otra enfermedad respiratoria que cada año afecta a 10 millones de personas y mata a 1.5 millones de ellas.La enfermedad de COVID-19, advierte la OMS, "está mostrando hasta qué punto pueden ser vulnerables las personas con enfermedades pulmonares y sistemas inmunitarios debilitados", como los pacientes de tuberculosis.