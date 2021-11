En escuela de Xico, llevan semanas sin dos docentes y un año sin Director

Padres de familia de la Escuela Primaria “Nicolás Bravo”, en el municipio de Xico, dijeron que esperan que la Secretaría de Educación (SEV) les dé solución ante su petición de reponer a dos docentes de los grados de quinto y sexto, luego de que llevan semanas sin ellos y un año sin director.Y es que el lunes los padres y madres se manifestaron y cerraron el plantel para exigir a la dependencia que los atienda.De acuerdo a los afectados, el martes acudieron a la SEV, ya que luego de la protesta, personal de la dependencia les prometió que los atenderían, no obstante, les comentaron que, por no cumplir con el requisito de tener 120 alumnos, no se les podrá remplazar al director.En tanto que con los docentes que hacen falta, les explicaron que será el día de mañana cuando les proporcionen información al respecto, aunque les adelantaron que para la siguiente semana tendrán este recurso.“Nos atendió el director de Recursos Humanos, Jonathan Andrade Hernández, nos explicó que respecto del director por el momento no cumplimos con uno de los requisitos de contar con 120 alumnos ya que la escuela solo tiene 102. Y respecto de los dos docentes nos dijo que el día de mañana viernes nos estaría dando información, pero que la semana que viene ya tendríamos los maestros en nuestra escuela”, detallaron.No obstante, los padres acordaron que la escuela seguirá cerrada, mientras la SEV no envié a los maestros.“Ya tenemos cuatro días con la escuela cerrada y estamos en espera de la pronta respuesta de la Secretaría de Educación”.Sin embargo, no es el único plantel con esta problemática, pues se suma además la Escuela Primaria Federal Matutina “Adolfo López Mateos” del mismo municipio de Xico, la cual no cuenta con dos maestros.En el caso de esta escuela, los padres de familia han tenido que recurrir a contratar personal provisional, para que sus hijos no se atrasen en su educación.