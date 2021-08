En escuelas de Veracruz Puerto, padres ya pagan cuotas con faenas

Padres de familia afectados por la pandemia del COVID-19 han solicitado hacer faenas en escuelas de la ciudad de Veracruz, en lugar de pagar las cuotas.



En planteles como la secundaria “Héroes de Veracruz” se organizan para que los padres acudan a realizar limpieza de manera escalonada y no represente riesgo de contagios del virus.



Algunos acudirán para coadyuvar en las acciones de limpieza y otros más porque se quedaron sin trabajo y no podrán cubrir la inscripción, indicó el subdirector del plantel, Maximino Torres.



"Lo estamos haciendo de una forma escalonada, no queremos juntos a todos los padres de familia porque son más de 320 padres de familia, lo vamos haciendo de forma escalonada para ir poco a poco, también se está realizando lo de las cuotas voluntarias, solicitando cuota voluntaria y algunos padres que no pueden porque se quedaron sin trabajo, pues la sociedad de padres son los que les invitan a que vengan a hacer la faena", dijo.



Si bien las escuelas requieren de inversión importante porque muchas fueron saqueadas y prácticamente se quedaron sin nada, no se puede presionar a los papás a que cubran la cuota de admisión para el ciclo 2021-2022.



Las sociedades de padres de familia afirman que hay apertura para que se pueda realizar faenas.



"Ya tenemos como unos 10 a 15 padres que están dispuestos y comentan que no pueden dar la cooperación que estamos pidiendo y van a venir a trabajar y empecemos a chapear, recoger la basura, para que esté mejor la escuela, porque está bastante afectada y caída de todo", indicó Virginia Hernández, presidenta de la sociedad de padres.



Además, se requiere limpieza y desinfección que entre todos irán realizando previo al regreso.