En escuelas normales de Veracruz, habría apenas dos casos de acoso sexual

Hay por lo menos dos casos de acoso sexual en escuelas normales de la entidad, así lo dio a conocer la directora de Educación Normal de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), María Cristina Lara Bada.



“En este momento tenemos dos escuelas, ésta y otra institución, en este momento no puedo comentar, estamos teniendo un expediente en otra Normal y la idea es darle seguimiento; hay acercamientos iniciales y estamos aprendiendo a hacerlo bien porque tiene unas características especiales para que se proteja tanto al quejoso y a los derechos humanos de la persona a quien se le acusa”, detalló.



Entrevistada, dijo que hay dos denuncias en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” y otra en otra Normal pública, aunque evitó dar el nombre del plantel.



Y es que abundó que ya se ha levantado un procedimiento penal y en el laboral también se está armando un expediente.



“Sí, efectivamente se ha levantado un procedimiento penal y por el lado laboral también se está armando el expediente. Hay denuncias de acoso sexual en diferentes vertientes”, acotó.



Precisó que los casos mencionados tienen dos vertientes, una en el tema laboral pero también del tipo penal, por lo que se da vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) para un seguimiento de carácter legal.



“Por el lado judicial se ha levantado un procedimiento y por el lado laboral se está armando el expediente y entonces siguen su curso estos procedimientos (…), hay denuncias de acoso sexual, diferentes vertientes que son por niveles”, señaló.



Indicó que el procedimiento consiste en recibir la queja, y el director está obligado a levantar el acta.



“Se emprenden acciones para documentar en expediente, se da vista a la Fiscalía para que se lleve otro procedimiento de carácter legal, se debe hacer la denuncia pero si los directores se dan cuenta de algo probado tienen que dar vista a la autoridad”, dijo.



En este sentido, precisó que “hay una efervescencia saludable” entorno a las denuncias porque existen estos casos, pero no se habían atrevido a denunciar, por lo que advirtió que se trata de un momento histórico muy importante y ha habido apertura.



Finalmente sobre las solicitudes de los alumnos de la BENV, comentó que se instaló un Comité de mediación en casos de violencia y violencia de género y será el próximo jueves cuando se reúnan, pues la Secretaría de Seguridad Pública realizará un mapeo de riesgo.