En esta contingencia nos espera la verdad para la que nunca tenemos tiempo

Una persona de fe no pasa por alto las cosas más ordinarias de la vida porque ha descubierto que todo le habla de Dios. Por eso, incluso, en los momentos de angustia e incertidumbre no pierde la paz y sigue a la expectativa de que Dios se manifieste. El creyente sufre y se preocupa como todos, pero no pierde la paz y se mantiene inconmovible en la esperanza porque se ha ejercitado en esa mirada penetrante de la realidad en la que descubre la presencia de Dios.



Para otras personas puede llegar a ser frustrante y desesperante la postura del creyente sobre todo cuando delante de las emergencias y contingencias no deja de alabar y agradecer a Dios, convencido de que Dios no nos abandonará y de que no es indiferente a nuestro sufrimiento.



Donde muchos ven sólo peligros y desgracias y son presa de la desesperación, el creyente tiene la capacidad de hacer una lectura más profunda -sin negar el dramatismo de la realidad- para reconocer que los acontecimientos están cargados de enseñanzas y que en los peores momentos que podamos pasar Dios no deja de asomarse en nuestra vida.



Un cristiano, por eso, tiene tanto que aportar en estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo a consecuencia del coronavirus que viene a meter un ambiente de miedo y mayor preocupación a un país que trae un deterioro bastante preocupante ante la crisis social, política y económica que se ha agudizado, a pesar de la expectativa que tenía nuestro pueblo en esta transición política.



En turbulencias como las que estamos pasando la fe cristiana nos anuncia y asegura la cercanía de Dios Nuestro Señor. Hay momentos en la vida en los que Dios se acerca para decirnos cosas muy profundas. No siempre hemos tenido la sensibilidad y la atención para escuchar estas cosas sublimes que Dios revela, por lo que este es un momento propicio para escuchar tantas cosas que Dios nos ha querido decir a tiempo, pero que no hemos querido escuchar al valorar más otros estilos de vida que nos hacen pasar por alto las cosas más hermosas, asombrosas y esenciales de la vida.



Evitamos el encuentro con los demás, el encuentro con uno mismo y el encuentro con Dios. Pasamos por alto los gritos de nuestra alma y las necesidades espirituales. Desdeñamos, incluso, la dimensión espiritual de nuestra vida pensando que basta hacer el bien y ser libres. Hasta que llegan momentos de zozobra y preocupación que nos llevan a hacer un alto en nuestra vida y a entrar en un momento profundo de reflexión, en orden a encontrarnos con nuestra verdad más profunda.



La vida nos lleva ahora a replegarnos un poco para contribuir a las medidas preventivas ante este brote viral. Hemos evitado y desdeñado la cuaresma. Pero la vida nos lleva ahora a esta cuarentena por el bien de todos y por el bien de nuestras almas.



Que esta contingencia nos lleve también a frenar esos virus letales que están provocando mucho daño y envenenando la vida en nuestra sociedad: el egoísmo, la corrupción, la soberbia, la violencia, la insensibilidad.



Hay una lección que nos toca aprender en esta contingencia y sobre todo tenemos que reencontrarnos con Dios que nos llama para estar con Él. Dios quiere revelarnos cosas profundas en este momento. No tengamos miedo a ese encuentro ni caigamos en la indiferencia de pensar que estamos perdiendo el tiempo y dejando de ganar dinero.



El poeta, iluminado por Dios en esta contingencia, ha llegado a decir:



Y así, sin haberlo previsto,

todas nuestras urgencias,

las agendas repletas,

las actividades programadas,

lo imprescindible... se nos cae.

Y entramos en un desierto

donde quizás nos espera la verdad

para la que nunca tenemos tiempo.

Y la cuaresma empieza a serlo más (José María Olaizola, sj).



No hemos tenido tiempo para la verdad, ni para Dios, ni para la familia ni para estar con los más necesitados. Nos esperan Dios y la verdad en este tiempo. Es un encuentro fundamental que no podemos seguir posponiendo ni de manera personal ni como sociedad.



Seguro que volverá a brillar la luz de la verdad y la misericordia de Dios con toda su belleza, para que asumamos la vida con más humildad pensando en todo lo que tenemos que reconstruir y convencidos de la misericordia de Dios que nunca abandona a su pueblo.