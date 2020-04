En Fase 3, hospitales privados atenderán a pacientes con COVID-19

Desde su casa en Tlalpan, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno firmó un acuerdo con asociaciones de hospitales privados para que en el periodo de la Fase 3 del coronavirus, se pueda hacer uso durante un mes de 3 mil 300 camas para pacientes que requieran hospitalización por esta pandemia.



En un video publicado en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo federal detalló que este acuerdo es sin fines de lucro debido a que, aseguró, se cobrará lo mínimo y se firmó con dos asociaciones.



El mandatario señaló que este convenio permitirá atender a todos aquellos contagiados por este virus y ayudará a que no se saturen las áreas de terapia intensiva de los hospitales públicos.



“Logramos este fin de semana, hoy ya llegamos a un acuerdo de apoyo, de colaboración, es una acción concertada, muy solidaria de los dueños de hospitales privados de México que van a darnos servicio durante un mes. Ellos tienen una capacidad, estas dos asociaciones tienen una capacidad de 6 mil 300 camas en sus hospitales en todo el país.



“Y van a dejar solo la mitad para atender a sus pacientes, a los que van en busca del servicio privado. Van a dejar también 500 camas de terapia intensiva para coronavirus, pero la mitad de toda su capacidad, 3 mil 300 camas, la van a entregar al sistema público, mediante un convenio, contrato para que durante un mes podamos disponer de estas 3 mil 300 camas con el propósito de que no se sature el sector publicó de salud, cuando se considera va a incrementarse la epidemia.



“Ya vamos a tener mas enfermos hospitalizados y vamos a tener que atender más enfermos en terapia intensiva. Este convenio nos permite pues que se atienda a todos los enfermos de coronavirus y que no se nos sature las áreas de terapia intensiva .



López Obrador indicó que este convenio es solidario y no con fines de lucro, debido a que aseguró que se cobrará al gobierno federal solo lo mínimo, “no va haber ganancia, utilidades. Esto yo lo agradezco a los miembros de las dos asociaciones, una es la Asociación Nacional de Hospitales Privados, el presidente es Mario González Ulloa; y Olegario Vázquez Aldir, y aquí están los hospitales ABC, los Ángeles, está Médica, Médica Sur, Grupo Torre Medica, Hospital San Javier, Dalinde, y muchos otros”



El mandatario comentó en el video que con este convenio se puede “estar más tranquilos y seguros”, sin embargo, manifestó que lo más importantes es quedarse en casa, algo que reiteró, a resultado en un comportamiento ejemplar de la sociedad mexicana.