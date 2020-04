En fase 3, temen que Hospital General de Boca del Río no tenga insumos contra virus

Personal médico del Hospital General de Boca del Río giraron una carta pública al Gobierno Federal para exigir les brinden los insumos necesarios para poder trabajar.



Señalaron que actualmente se encuentran en transición para ser centro de atención exclusiva para pacientes con COVID-19 pero les preocupa que no cuenten con lo necesario para poder brindar atención de forma segura a los enfermos.



Por su parte, de forma anónima, médicos del nosocomio señalaron que aunado a esto, la plantilla laboral se redujo un 50 por ciento, ya que todo el personal médico con mayor vulnerabilidad fue puesto en cuarentena en sus casas.



Por ello, la carga de trabajo se ha incrementado para quienes siguen laborando.



Respecto al equipo e insumos, optaron por gastar casi todo su salario en comprar caretas, cubrebocas N95 y demás insumos.



"Recientemente llegó una embarazada con dificultad respiratoria y fiebre y a la ginecóloga no le proporcionaron ni la mitad del equipo de protección que marca la guía, le dieron unos guantes, una bata desechable y un cubrebocas sencillo; (…) esta quincena he gastado más de 3 mil pesos en comprarme mis cubrebocas, mis caretas y todo”, dijo uno.



Por ello, exigieron al Gobierno Federal y Estatal dotarlos de material, de lo contrario advirtieron que podrían optar por no brindar atenciones médicas en caso de que al primero de mayo no cuenten con lo necesario para atender pacientes contagiados, sin que esto represente un riesgo para su salud.