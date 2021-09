En festival de cerveza artesanal exigirán certificado de vacunación, en Orizaba

Del 17 al 21 de noviembre, se efectuará la sexta edición del "Bierfest" en Orizaba pero para poder ingresar a este evento, los asistentes tendrán que mostrar su certificado de vacunación contra el Coronavirus.En rueda de prensa, el alcalde Igor Rojí López, acompañado del director de Desarrollo Económico, Raymundo Reynoso Limón y empresarios de cerveza artesanal, dieron a conocer que es necesario tener este tipo de eventos para reactivar la economía."Es emocionante que llegues a distintos restaurantes y te ofrezcan cervezas artesanales. A través de estas industrias se genera empleo. Hoy como Pueblo Mágico debemos de activar la economía, esto a pesar de la pandemia. También se tiene que reactivar la actividad cultural y social", expresó Rojí.Añadió que el sello para este tipo de eventos es que solamente será para personas vacunadas, pues no se quiere poner en riesgo al ciudadano no inmunizado."No podemos cerrar las puertas de la ciudad. Sigue abierta al turismo y es que hoy somos uno de los mejores Pueblos Mágicos de México. Muchas personas piden este evento y creemos que va a ser un éxito, pues esta fiesta llegó para quedarse".Por su parte, Rogelio Maldonado Cancino, quien es productor de cerveza artesanal, dijo que el dinero adquirido de la venta de su bebida, lo vuelven a invertir en este hobby. "Estoy contento, emocionado y orgulloso de pertenecer al grupo productor de cerveza con pasión, porque el principal ingrediente que usamos es éste".En lo que va de septiembre han muerto aproximadamente 23 personas por COVID-19 con domicilio en Orizaba; de estos ninguno menor de edad, informó el presidente municipal, Igor Rojí López, quien agregó que la tendencia que se observa esa a la baja."De los 23 fallecidos que tenemos en el mes de septiembre ninguno es menor de edad, recuerden que el mes de agosto cerró con 60, entonces ahorita parece que viene descendiendo un poquito con respecto al mes pasado; esperemos que ahorita después de las fiestas patrias no repunte".Refirió que el Grito de Independencia fue de manera virtual con la finalidad de evitar aglomeraciones y por ello contagios del virus. Sin embargo mucha gente decidió reunirse en casas y hacer la “noche mexicana”, con lo cual se expusieron.En lo que refiere a trabajadores del Ayuntamiento que se encuentran contagiados de COVID-19, dijo que son cuatro, pero ninguno de ellos grave.Sobre las pruebas que realiza del Ayuntamiento a estudiantes que regresaron a clases presenciales, para poder detectar si fueron contagiados del virus, han realizado dos y no tienen conocimiento de que se hayan presentado más casos en escuelas de la ciudad.