En fines de semana, autoridades de Coatepec reciben hasta 200 quejas por fiestas

Hasta 200 llamadas recibe el Ayuntamiento de Coatepec por parte de ciudadanos durante los fines de semana para reportar fiestas en domicilios particulares, informó el alcalde Enrique Fernández Peredo.



“Tenemos cerca de 200 llamadas los fines de semana en cuestión de quejas y reportes de fiestas que realizan los coatepecanos en domicilios particulares”, acotó.



Entrevistado, aseguró que, ante estos reportes, los empleados municipales acuden para exhortar a las personas a que suspendan estos festejos, no obstante, indicó que no pueden excederse de sus facultades al tratarse de espacios particulares.



“En muchas ocasiones nos comentan que no hacemos nada pero nosotros acudimos a los domicilios y los exhortamos a que cancelen la fiesta, a que no se estén reuniendo, sin embargo, apelando a que tienen la propiedad particular y que nosotros podríamos exceder facultades, pues no podemos más que exhortar”, abundó.



Y es que el edil señaló que los contagios van en aumento en ese municipio y es necesario que la población haga conciencia y evite hacer reuniones o acudir a lugares con aglomeraciones.



También expuso que los empleados municipales vulnerables continúan laborando desde sus hogares.



“En este momento seguimos apelando a la conciencia ciudadana, estamos en estos momentos subiendo los contagios y la única manera de evitarlo es usando el cubrebocas y siguiendo las medidas. Moverse sólo por actividades esenciales”, concluyó.